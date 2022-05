Inter, ansia diffidati nella corsa scudetto: i tre nerazzurri a rischio squalifica

Sono tre i diffidati di casa Inter verso i prossimi impegni di Serie A: ecco i giocatori a rischio squalifica con l'Empoli

Sono tre i diffidati di casa Inter verso i prossimi impegni di Serie A. A tre partite dalla fine, Simone Inzaghi deve fare i conti anche con eventuali squalifiche (come quella di Hakan Calhanoglu a Udine). Alessandro Bastoni (attualmente ai box per infortunio), Ivan Perisic e Arturo Vidal, sono loro tre i diffidati tra i nerazzurri. Con un giallo, scatterà la squalifica. Dopo l'Empoli, l'Inter affronterà il Cagliari in trasferta e poi la Sampdoria in casa.