Sky – Inter, col Genoa prova di maturità. Conte prova l’antidoto per le formazione chiuse

Il tecnico dell'Inter non farà turnover contro e schiera ancora il doppio play con Eriksen e Brozovic per scardinare la difesa rossoblù

Inter pronta a una prova di maturità, il Genoa è la miglior difesa con Ballardini. Finora l'Inter ha superato agilmente le squadre che la attaccavano, ha trovato più difficoltà con le formazioni chiuse, col Genoa è la classica sfida trappola. L'Inter deve dimostrare di essere cresciuta in termini di personalità. Conte pensa di confermare in blocco la squadra che ha vinto il derby a eccezione di Darmian che prenderà il posto dello squalificato Hakimi. Il tecnico non pensa ai diffidati e non farà turnover, manderà in campo la squadra migliore possibile. Confermato ancora Eriksen che avrà il compito di dare imprevedibilità alla manovra. Il doppio play può essere l'antidoto alle squadre chiuse oltre alla LuLa con 30 gol in Serie A all'attivo.