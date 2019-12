Inter, si torna al lavoro: squadra e dirigenza al gran completo ad Appiano Gentile

Terminate le festività natalizie, l’Inter di Antonio Conte è pronta a tornare al lavoro: tutti i calciatori – infortunati inclusi – e la dirigenza si sono ritrovati quest’oggi ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. Così riporta Sky:

“Ad Appiano Gentile sono arrivati tutti i calciatori, insieme alla dirigenza e ad Antonio Conte, per il raduno post natalizio. Pranzo tutti insieme, anche i calciatori infortunati, che proveranno a recuperare in questi giorni. Nel pomeriggio primo allenamento in vista della sfida contro il Napoli, in programma per il 6 gennaio. Conte valuterà le condizioni dei suoi giocatori, in particolare quelle dei centrocampisti, da Barella a Sensi e Gagliardini“.