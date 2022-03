Sky – Inter, dalle parti di Appiano resta la fiducia. Lautaro? Lui sa che…

La fiducia rimane ad Appiano: è un periodo di flessione ma dalle facce che si vedono e dagli allenamenti c'è ancora fiducia

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Andrea Paventi, giornalista e inviato a seguito dell'Inter, ha raccontato così gli umori in casa nerazzurra considerando il momento poco brillante: "La fiducia rimane ad Appiano: è un periodo di flessione ma dalle facce che si vedono e dagli allenamenti c'è ancora fiducia, serve solo una scintilla. Lautaro è un giocatore che lavora al 100%, ha sempre uno sguardo serioso perché sa che questo è un momento negativo: in allenamento è sempre uno tra i più propositivi".