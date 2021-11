Inter, oggi rifinitura ad Appiano: “Con lo Sheriff chance per Dimarco e Vidal”

Ieri l'Inter ha svolto un lavoro di scarico e massaggi per recuperare dal match con l'Udinese mentre da oggi si entra nella fase clou pre-Sheriff

Ieri l'Inter ha svolto un lavoro di scarico e massaggi per recuperare dal match contro l'Udinese mentre da oggi si entra nella fase clou pre-Sheriff. Inzaghi ha deciso di svolgere la rifinitura ad Appiano - e non a Tiraspol - e, in seconda battuta, la squadra rientrerà a Milano attorno alle 4.30 di giovedì, con i giocatori che resteranno alla Pinetina a dormire per guadagnare ore di riposo in vista del derby. "Oggi Inzaghi verificherà le condizioni generali e testerà la squadra, con cinque cambi in vista rispetto a domenica: possibili i rientri dal primo minuto di Dimarco nel terzetto davanti ad Handanovic e di Vidal a centrocampo, in avanti Lautaro ritroverà la maglia da titolare, in difesa De Vrij tornerà dal primo minuto come pure Darmian", racconta La Gazzetta dello Sport.