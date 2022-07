GdS – Inter, ad Appiano torna il ‘Particolare’: Inzaghi aspetta il suo uomo scudetto

"Lukaku per Inzaghi è stato un po’ come il particolare di cui ti innamori quando acquisti una casa - scrive La Gazzetta dello Sport -. Poi però fai il rogito e ti accorgi che il particolare non c’è più, sparito per esigenze imprevedibili".

"Inzaghi ha semplicemente aspettato. E il particolare l’ha ritrovato, come per incanto. Un particolare che fa la differenza. Romelu Lukaku è per il tecnico l’uomo scudetto. E lui lo fa capire, quando racconta di aver messo in cima a ogni suo pensiero la possibilità di un ritorno del belga in nerazzurro".