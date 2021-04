Inter, applausi non solo per Darmian. CdS: “L’anima della squadra…”

Il quotidiano si sofferma su una delle note liete di Inter-Verona di ieri pomeriggio

L'Inter ha creato i maggiori pericoli a destra, con lo scatenato Hakimi tornato su grandi livelli. Il marocchino ha impegnato Silvestri in una prima frazione nella quale i suoi non hanno brillato, mentre nella ripresa ha timbrato su punizione il palo (il quinto dei nerazzurri negli ultimi 3 turni; 8 negli ultimi 6 match) e ha pure servito l'assist per l'1-0. E' stato lui l'anima di una formazione che nel primo round ha tenuto il pallone più del solito (59%) e si è appoggiata a Lukaku, pivot capace di distribuire il gioco.