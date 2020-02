Giornale – Inter, grande applicazione di Eriksen ma a Udine è sembrato che…

I colleghi de Il Giornale si sono soffermati sulla prestazione di Christian Eriksen in Udinese-Inter: “Eriksen gioca in appoggio alle punte, ma non è certo esentato dai compiti di copertura. Conte gli chiede di rincorrere gli avversari e il danese è spesso sulle tracce di Mandragora e De Paul. L’argentino resta l’anima dell’Udinese, giocatore di altra categoria, per quanto stavolta parta più indietro del solito. È però centrale nel gioco friulano, capace di dettare i tempi a tutta la squadra. Quello che ancora Eriksen non riesce a fare, per quanto dimostri grande applicazione e volontà. L’impressione, ma forse è solo un’impressione, è che non sia nemmeno brillantissimo dal punto di vista fisico”.