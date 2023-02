L’Inter si conferma squadra forte, quando vuole. Approccio gasperiniano di Inzaghi

Vittoria contro l'Atalanta che consente all'Inter di andare avanti in Coppa Italia. In semifinale sfiderà Lazio o Juve

"Che questa Inter in campionato sia tredici punti sotto il Napoli, dice molto del capolavoro che stanno facendo Spalletti e i suoi. La squadra di Simone Inzaghi, battendo l’Atalanta, non solo ha guadagnato il pass per la semifinale di Coppa Italia contro la vincente fra Juventus e Lazio, ma si è confermata squadra forte, quadrata, seria. Almeno, quando vuole. E questa volta lo ha voluto, fortissimamente, dall’inizio alla fine", analizza Repubblica.

"Al via, l’allenatore interista ha scelto un approccio più gasperiniano dello stesso Gasperini, tenendo nove giocatori nella metà campo avversaria anche nelle fasi in cui era l’Atalanta a recupere palla. E nemmeno quando ha dovuto accantonare questo dispendioso e pericoloso gegenpressing ha perso intensità. Pur con un’Inter più brillante, le due formazioni nel primo tempo hanno finito per incepparsi a vicenda, annullando reciprocamente l’una il gioco dell’altra, entrambe compresse in quaranta metri a cavallo del centrocampo", aggiunge il quotidiano.