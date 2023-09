Approccio molle e superficiale: l’opposto del derby. Inter in campo come se avesse già vinto

"L'Inter si scontra con il nuovo ruolo di favorita del suo girone di Champions e, secondo un gruppo di esperti guidati da Guardiola, per lo sbarco in finale. Si vede subito che c'è qualcosa che non va, ed è chiaro anche cosa: l'atteggiamento. È sbagliato, molle, superficiale, fiacco. L'esatto opposto rispetto a quanto ammirato nel derby: se nella stracittadina l'Inter non ha dato nulla per scontato, nella trasferta di San Sebastian approccia come se avesse già vinto".