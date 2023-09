Inter mai in svantaggio in campionato. Prima mezz’ora di fuoco per la squadra di Inzaghi

"E allora, dov’è la verità? Di sicuro c’è che l’Inter non è mai passata in svantaggio in questo campionato e ha praticamente sempre messo in sicurezza la vittoria nel primo tempo. Solo domenica a Empoli è andata a riposo sullo 0-0 e ha dovuto affidarsi alla prodezza di Dimarco per sbloccarla. Dionisi, però, è tipo audace e brillante: di sicuro vorrà fare la sua partita anche in casa dei vicecampioni d’Europa. Del resto, a San Siro contro il Milan, lo scorso anno uscì da trionfatore (2-5)", precisa il quotidiano.