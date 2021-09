CdS – Inzaghi scopre l’Inter argentina: Lautaro-Correa, feeling in campo e fuori

Il grande rapporto tra i due argentini, che oggi scenderanno per la prima volta in campo insieme dal 1', e come cambia l'Inter

Alessandro De Felice

Un tandem argentino per l'Inter di Simone Inzaghi. Tutti gli indizi portano alla coppia Lautaro-Correa dal 1' contro il Bologna. Un duo che non si è ancora visto in nerazzurro, con l'ex Lazio che ha sempre preso il posto del 'Toro'.

Dai contatti durante la trattativa tra Inter e Lazio alla cena con Milito dopo il match contro il Real Madrid. Tra Correa e Lautaro c'è un gran feeling dentro e fuori dal campo. I due speravano di diventare compagni anche nel club, oltre che in nazionale.

Il Corriere dello Sport spiega le differenze per Correa quando gioca con Dzeko o con Lautaro: "Al suo fianco aveva Dzeko. Stavolta, invece, tutto lascia credere che ci sarà Lautaro. Evidentemente le cose cambiano. Perché il bosniaco è un tipo di prima punta e il “Toro” è un altro. Il primo ama accorciare, abbassarsi per ricevere il pallone e partecipare alla manovra. Il secondo, invece, pur sapendo agire spalle alla porta, deve dare maggiore profondità, proporsi per il passaggio senza palla. Correa, evidentemente, è un altro tipo di attaccante. Ha il fisico da corazziere con i suoi 188 centimetri, ma ha doti tecniche per puntare l’uomo e andare via. Ecco perché ama ricevere il pallone tra i piedi e poi, eventualmente, andare in fuga".