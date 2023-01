GdS – Inter, la discontinuità come filosofia. Tira aria di smantellamento, senza Champions…

"C’è del metodo nello scivolamento all’indietro dell’Inter. A differenza del Milan, la squadra di Simone Inzaghi non è andata giù di botto, ma ha alternato ottimi e pessimi risultati. Ha battuto il Napoli ai primi di gennaio nella prima partita post Mondiale, ha travolto il Milan in Supercoppa. Si è fatta acciuffare dal Monza, ha perso contro l’Empoli. La discontinuità come filosofia. Niente di nuovo, l’Inter è così per costituzione, ma oggi non ci sono margini per crogiolarsi nell’interismo, la qualificazione alla Champions è necessaria, anzi obbligatoria, per ragioni economiche: l’Europa che conta assicura milioni vitali per restare competitivi", riporta La Gazzetta dello Sport.