CorSera – Inter, grazie ad un’arma letale basi per lo scudetto? Fino a Natale…

I prossimi impegni sembrano alla portata dei nerazzurri che però non devono abbassare la guardia

La continuità di rendimento e risultati ha permesso all'Inter di avvicinarsi alla vetta. Fondamentale ora per i nerazzurri è non fermarsi: guardando ai prossimi impegni, un filotto fino a Natale sembra alla portata. Spiega il Corriere della Sera: "Il futuro non sembra poi così male. Il calendario sorride e l’Inter ha intenzione di trasformarlo in un’arma letale contro gli avversari. Da qui a Natale il programma prevede Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana e Torino. Si può tentare di fare percorso netto e gettare le basi per lo scudetto bis, in un remake del film della passata stagione, quando tra novembre e dicembre arrivarono otto successi uno dietro l’altro".