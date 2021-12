Arnautovic: “Inter? Mourinho mi fece capire un po’ di cose. Dal sesto mese iniziai a…”

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Bologna torna sulla sua breve esperienza in nerazzurro

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Marko Arnautovic torna sulla sua breve esperienza in nerazzurro. Il giocatore ammette che nei primi mesi a Milano il calcio era l'ultimo dei suoi pensieri: "Ero un ragazzo al Luna Park. La grande città, il grande contratto, i grandi campioni, tutto splendente. Ogni giorno ero felice di vedere i campioni al mio fianco ma per me era importante di più uscire, la vita fuori, le macchine: tutto fuorché il calcio. Bad boy? Non mi è mai interessato cosa si diceva...".

"Solo dal sesto mese interista in poi ho cominciato a focalizzarmi sul football: dopo quel fatto di Abu Dhabi, in cui arrivai tardi, Mourinho mi fece capire un po’ di cose e mi misi a fare le cose seriamente. Ma nelle interviste non ho mai detto di aver vinto il Triplete: c’ero, ma in un 2%, come tifoso... In queste prime partite di Serie A, di quel 2010 ho visto Mou e Thiago Motta: uno dei migliori calciatori coi quali ho giocato, forse the best".