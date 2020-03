Juve-Inter, ascolti in calo nonostante le porte chiuse: rispetto all’andata…

Ascolti in calo per Juventus-Inter. Nonostante l’assenza di pubblico all’Allianz Stadium per l’emergenza legata al Coronavirus, il derby d’Italia ha fatto registrare un calo di telespettatori rispetto alla sfida d’andata.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, ieri sono stati 3 milioni i telespettatori su Sky ad assistere alla sfida scudetto, con uno share del 10,6%. Un dato inferiore rispetto a Inter-Juventus dello scorso ottobre, con 3,242 milioni e il 13,2% di share.