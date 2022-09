CdS – Inter, scocca l’ora di Asllani. “E da Appiano arriva una buona notizia per Inzaghi”

Dopo la sosta per le Nazionali, ieri Simone Inzaghi ha avuto la squadra al completo ad Appiano per preparare la sfida con la Roma. "La buona notizia per l'ex tecnico della Lazio è stata la presenza in gruppo, per l'intera seduta, di Hakan Calhanoglu: il turco è completamente recuperato dalla distrazione muscolare al flessore sinistro di metà mese e, fosse per lui, sarebbe titolare contro la Roma. Simone ci sta pensando e tiene aperto il ballottaggio più con l'ex di turno Mkhitaryan che con Gagliardini, i due centrocampisti che durante la sosta sono rimasti ad allenarsi alla Pinetina. L'armeno ieri è stato provato anche nelle vesti di trequartista, una soluzione più... in corsa che dall'inizio visto che il 3-5-2 non cambierà e che “Micki” (o Calhanoglu) partiranno dalla posizione di mezz'ala sinistra per inserirsi", spiega il Corriere dello Sport.