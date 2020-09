“Il Barça cerca soldi per Lautaro. Mentre l’Inter aspetta Vidal, il club spagnolo punta il Toro e prepara il tesoretto”. E’ questo il commento del Corriere dello Sport in edicola sabato 12 settembre 2020 in merito alle ultime novità in casa Inter, tra Lautaro Martinez e Vidal. La copertina è dedicata alla Juventus che cerca un attaccante ma che deve fare i conti con il bilancio: “Juve in rosso, Pirlo in bianco. Passivo record, giù i ricavi, mercato in salita”.