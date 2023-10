Sky – Inter, ecco il principale aspetto su cui lavora Inzaghi per la ripresa

C'è un elemento su tutti su cui Simone Inzaghi vuole lavorare in chiave ripresa nella sua Inter: lo svela Sky Sport

C'è un elemento su tutti su cui Simone Inzaghi vuole lavorare in chiave ripresa. Lo farà ad Appiano Gentile coi pochi giocatori rimasti durante la sosta e poi con gli altri una volta che torneranno post nazionali. Come riportato da Sky Sport, il principale aspetto da migliorare in casa Inter è la continuità nel corso delle partite.