SM – Inter, quanto pesa l’assenza di Perisic. La cessione ha stravolto il gioco di Inzaghi

L'Inter di Inzaghi ha 5 punti e 9 gol in meno di un anno fa, eppure non cambia mai sistema di gioco. Le sostituzioni sono sempre le stesse, come i motivi per cui vengono effettuate, ad esempio le ammonizioni. Poi ci sono gli intoccabili come Handanovic, Skriniar e Brovozic ai quali ogni tanto si dovrebbe dare una pausa. L'Inter è la terza squadra del campionato per km percorsi, il problema è che è troppo lunga e disorganizzata.