Lukaku ha segnato contro lo Spezia. Era il suo nono rigore in Serie A e lo ha messo a segno. Nove su nove per il calciatore nerazzurro dagli undici metri e undici in totale in tutte le competizioni. Quattro gol nelle ultime quattro gare di Serie A contro i liguri e contro Bologna, Cagliari e Napoli.

Di contro, il suo compagno d'attacco Lautaro Martinez non segna in campionato dal 22 novembre, dalla gara con il Torino vinta in rimonta per 4 a 2. Da quella partita ha però fatto registrare tre assist contro Sassuolo, Cagliari e Spezia. Ha così eguagliato il numero di assist fatti nella scorsa stagione in 35 presenze.