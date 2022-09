Inter, assist dal Mondiale? Solo in 6 certi di andarci, un vantaggio per Inzaghi

La lunga sosta per il Mondiale, in programma a fine anno, potrebbe rivelarsi un prezioso assist per l'Inter di Simone Inzaghi. Così scrive Tuttosport: "Un mese e mezzo da vera Inter per sfruttare poi il grande assist che arriverà dal Mondiale. [...] Dal 13 novembre al 4 gennaio, Simone Inzaghi potrà godere di un grande vantaggio, ovvero quello di allenare una rosa che, a differenza delle abituali soste per le nazionali, non vedrà partire il 70% dei giocatori, ma solo un terzo o forse meno".

"Molti dei giocatori oggi sparsi per il globo, non saranno in Qatar. Basti pensare, per esempio, ai quattro azzurri convocati da Mancini: Bastoni, Acerbi, Dimarco e Barella, purtroppo, guarderanno il Mondiale così come Skriniar, Asllani, Dzeko e lo stesso Calhanoglu. E altri due calciatori che attualmente non sono ad Appiano, non sono affatto sicuri di essere chiamati per il Mondiale. Uno è Gosens, tornato in nazionale in questa tornata di convocazioni di Flick , ma non utilizzato con l'Ungheria venerdì sera. Prima del doppio grave infortunio di un anno fa, Gosens era un punto fermo della Germania, ma adesso i tedeschi puntano su Raum del Lipsia e per l'ex atalantino sarà fondamentale crescere con l'Inter per guadagnarsi una maglia. L'altro giocatore in bilico è Correa, in tribuna nella notte fra venerdì e sabato nella sfida fra Argentina e Honduras.