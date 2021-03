Ottavio Bianchi: “L’Atalanta con le big si esalta. Inter, plauso a Conte per…”

Le parole dell'ex tecnico su Inter-Atalanta: "Stasera zarà una gara determinante per il proseguo di questa stagione"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Ottavio Bianchi , ex allenatore, ha parlato così della sfida di questa sera tra Inter e Atalanta : «Sarà una gara determinante per il proseguo di questa stagione».

«L'Inter ha trovato la continuità che le mancava e si è presa la testa del campionato. Ha saputo sfruttare il grande vantaggio di non dover giocare le Coppe e ora la squadra ha tempo di lavorare assieme per una settimana. L'Atalanta dall'altra parte ha un gioco ben definito, una caratura internazionale ed una caratteristica che la distingue da tutti gli altri club italiani: cambiano i musicisti ma lo spartito rimane sempre lo stesso».

«Al momento non c'è nessuno in Italia più in forma di loro. Sono due gruppi con identità diverse. La Dea è la squadra che mostra il miglior gioco della serie A, mentre nei milanesi emergono le individualità. Va fatto un plauso anche a Conte per avere recuperato calciatori fondamentali che fanno la differenza, come Perisic ed Eriksen».