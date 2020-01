Inter, oltre 65 mila spettatori per l’Atalanta: aperto il terzo anello

È tempo di tornare a San Siro, e nonostante per i nerazzurri il primo impegno in agenda del 2020 è la sfida fuori casa contro il Napoli, gli interisti pensano già a riempire il Meazza come di consueto per il primo appuntamento interno. Sono in molti a pensare già al fischio d’inizio delle 20.45 di sabato 11 gennaio: ben 65mila, infatti, i tifosi che hanno già acquistato il biglietto per assistere ad Inter-Atalanta. Numeri che portano il Club ad aprire il 3° anello rosso e il 3° anello verde per poter permettere una maggior affluenza rispetto a quanto previsto inizialmente. I biglietti per i suddetti settori sono già in vendita con diverse promo dedicate.

(Fonte: Inter.it)