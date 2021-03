Inter-Atalanta, i convocati di Gasperini: tornano De Roon e Lammers, un assente

I convocati dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in vista della trasferta di San Siro contro l'Inter di Conte

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Inter-Atalanta, in programma domani allo stadio Meazza di Milano. Il tecnico degli orobici ritrova De Roon, squalificato contro il Crotone, e la coppia Kovalenko-Lammers. Non ce la fa Sutalo, che non sarà della partita.