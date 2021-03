Inter-Atalanta nella Giornata della donna. L’evento organizzato dal club nerazzurro

L'Inter scenderà in campo l'8 marzo contro l'Atalanta, in occasione della festa delle donne il club nerazzurro ha programmato un evento

L'Inter scenderà in campo lunedì 8 marzo contro l' Atalanta , in occasione della festa delle donne il club nerazzurro ha programmato un evento da dedicare a tutte le donne.

Inter-Atalanta si giocherà in occasione della Giornata internazionale della donna e per questo motivo l’Inter ha deciso di declinare il Social Wall– per questa partita powered by Starcasinò Sport – in una versione tutta al femminile.