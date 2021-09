Inter, chi sulla fascia destra contro l’Atalanta? GdS: “Dumfries favorito su Darmian”

Simone Inzaghi sarebbe orientato a scegliere Dumfries rispetto a Darmian sulla fascia destra. A sinistra, invece, c'è Perisic

Cresce l'attesa verso il big-match di giornata tra Inter e Atalanta. La squadra di Inzaghi continua ad inserire il Napoli capolista e vuole avvicinarsi nel migliore dei modi al match di Champions contro lo Shakhtar. Il tecnico piacentino, però, è focalizzato sulla sfida alla Dea. E, per il match con l'Atalanta, potrebbe scoccare l'ora di Dumfries. "Sarà braccio di ferro sulle corsie, ma a chi si affiderà Inzaghi? Al momento, Dumfries è favorito su Darmian in quello che sembra l’unico dubbio di formazione. Per il resto, tutto confermato", conferma La Gazzetta dello Sport, con Perisic titolare a sinistra.