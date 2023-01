Inter-Atalanta, CorSera: “Riposa Dzeko, chance per Asllani. Ecco chi al posto di Skriniar”

"Inzaghi tiene giustamente moltissimo alla Coppa Italia, ma deve fare i conti con una squadra messa alla prova dalle poche rotazioni e attesa dal derby di domenica sera. In questo gennaio l’Inter ha giocato due grandi partite con Napoli e Milan, per poi esibirsi in modalità risparmio energetico con Monza, Parma (in Coppa Italia), Verona, Empoli e Cremonese", spiega il Corriere della Sera che assicura come Dzeko, decisivo nel match di campionato, dovrebbe riposare. Skriniar non giocherà - al suo posto Darmian - mentre De Vrij prenderà il posto di Acerbi, con Gosens in vantaggio su Dimarco a sinistra. Chance possibile per Asllani, che nelle ultime partite ha dimostrato di essere in crescita.