Repubblica – Inter-Atalanta, pareggio giusto. Handanovic sbaglia. Calhanoglu…

L'analisi del quotidiano sul match di San Siro che ha regalato gol e spettacolo

Un palo, un rigore sbagliato e un gol annullato. È stata una gara pirotecnica quella tra Inter-Atalanta con entrambe le squadre che hanno molti motivi per recriminare. Il giorno dopo la partita, Repubblica analizza il match di San Siro. "Inter e Atalanta hanno deliziato e sbagliato in egual misura, alternandosi nei momenti di forma e smarrimento, regalando tanti gesti tecnici sublimi, quante occasioni all’avversario. Il 2-2 è frutto di una partita in cui le nerazzurre lombarde, come talentuose tenniste diciassettenni, si sono annullate a vicenda a suon di ace e doppi falli".