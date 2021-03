Inter-Atalanta, nel ’98 la festa per i 90 anni e 4-0 con il primo gol di Kanu

Il ricordo della sfida di 23 anni fa: apre le marcature Moriero, raddoppia Kanu, chiudono i conti Ronaldo e Cauet

Inter-Atalanta in programma lunedì cade alla vigilia del compleanno nerazzurro. Nel 1998, invece, pochi giorni dopo, per la precisione il 14 marzo. Periodo cruciale per la squadra di Simoni, a cavallo tra andata e ritorno dei quarti di Coppa Uefa con lo Schalke 04, in programma il 17, e una corsa in campionato che non poteva ammettere rallentamenti.