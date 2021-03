Inter-Atalanta, Muriel vuole sfatare un tabù. Non solo gol: altro record per Lukaku

I numeri di alcuni protagonisti della sfida in programma domani sera a San Siro tra l'Inter di Conte e l'Atalanta di Gasperini

Alessandro De Felice

Inter contro Atalanta, uno contro l'altra a San Siro. Domani sera va in scena a San Siro la sfida tra la squadra di Antonio Conte e quella di Gian Piero Gasperini, in 90 minuti che mettono in palio tre punti preziosi per la classifica.

Inter-Atalanta, le statistiche dei protagonisti

Otto assist per Romelu Lukaku in questa Serie A: record per lui in una singola stagione nei top-5 campionati europei.

Roberto Gagliardini e Alessandro Bastoni hanno esordito entrambi in Serie A con la maglia dell’Atalanta, collezionando rispettivamente 14 e sette presenze con i bergamaschi nella competizione.

Il primo gol di Josip Ilicic in Serie A è arrivato proprio contro l’Inter, a settembre 2010, con la maglia del Palermo.

Luis Muriel ha segnato cinque gol contro l’Inter in Serie A, nessuno però in tre sfide con la maglia dell’Atalanta - dall'inizio del 2021 solo Romelu Lukaku (13: sette gol e sei assist) ha preso parte a più reti del colombiano in Serie A TIM (12: otto gol e quattro passaggi vincenti).

(Fonte: Inter.it)