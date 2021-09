Inter-Atalanta, Malinovskyj: “Gasperini ci ha caricato tanto prima di questa gara”

Le parole del giocatore della squadra bergamasca alla fine del primo tempo dopo aver segnato un gol alla squadra di Inzaghi

Malinovskyj , alla fine del primo tempo nella gara contro l'Inter , ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del giocatore dell'Atalanta che ha pareggiato la partita dopo il gol di Lautaro e ha messo lo zampino nel gol che ha portato in vantaggio la sua squadra, firmato da Toloi:

«Adesso sto meglio, ho avuto bisogno di tempo per recuperare dopo l'intervento. Adesso sto bene e voglio fare bene. Nel primo tempo abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Gasperini ci ha caricato tanto prima della partita, abbiamo fiducia. Sappiamo che non abbiamo fatto bene nelle prime gare ma in questa gara dobbiamo fare meglio e dare fiducia ai tifosi. Meglio giocare ogni tre giorni perché c'è la possibilità di fare meglio nella gara dopo quando va male».