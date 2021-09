GdS – Un’Inter-Atalanta da Premier League. “Pianti e rimpianti ma la morale è una”

L'analisi della Gazzetta dello Sport in merito al pareggio tra Inter e Atalanta al termine di un match giocato ad alta intensità

"Un'Inter-Atalanta da Premier League. Quattro gol (anzi cinque), traverse, pali, doppio Var, e il pubblico come ai bei tempi. Un romanzo inglese emozionante, con qualche pagina scritta un po’ di fretta, ma sempre con grande generosità e voglia di stupire: lo sceneggiatore s’è divertito". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'analisi di Inter-Atalanta, un match giocato ad altissima intensità che ha regalato emozioni, gol, spettacolo e un pizzico di polemica nel finale. "Inzaghi fa il Gasp e lo aggredisce sul suo campo. Intanto con Darmian e Perisic tiene bassi gli esterni rivali, mentre Calhanoglu taglia il campo e disorienta le linee nemiche. Poi l’Inter chiama in avanti l’Atalanta e, quando è lunga, la infila con entrate in velocità da dietro. Alla difesa dell’Atalanta gira la testa, Lautaro spara al volo un cross di SuperBarella e la botta fa impressione per quanto è precisa, forte. Gol", commenta la Rosea.