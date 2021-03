Inter-Atalanta, proprietà amiche: la pandemia complica un affare Zhang-Percassi

Le società proprietarie di Inter e Atalanta collaborano anche fuori dal campo, ma la crisi economica complica gli scenari futuri

Come ricorda Tuttosport "I padri Jindong Zhang e Antonio Percassi sono stati protagonisti di un incontro a marzo 2017 a Nanchino per lanciare una collaborazione in vari ambiti economici tra i due gruppi imprenditoriali. Percassi avrebbe potuto essere il trampolino ideale per lo sbarco in Italia delle attività di Suning e rappresentava un ponte perfetto per la commercializzazione in Cina di prodotti già venduti nei centri commerciali del proprietario atalantino. Le ultime vicende di Suning complicano ogni progetto futuro. La famiglia Zhang arranca a causa delle difficoltà in patria (economiche e politiche). I Percassi invece sono saldamente al timone di una macchina calcistica perfetta. Sono riusciti nell’impresa ardua in Italia di modernizzare lo stadio. Una missione che Suning ha avviato in collaborazione con il Milan, senza arrivare alla posa del primo mattone".