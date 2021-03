GdS – Inter-Atalanta, un rimpianto e un dubbio per Gasp. A San Siro raro caso…

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell'Atalanta a San Siro contro l'Inter e spiega il rimpianto e il dubbio di Gasp

Un rimpianto e un dubbio. L' Atalanta analizza la sconfitta di San Siro contro l' Inter all'indomani della sfida del 'Meazza' di Milano , decisa dal gol di Skriniar . La Gazzetta dello Sport esamina la prova degli uomini di Gian Piero Gasperini . Raro caso per i bergamaschi, che non trovano il gol solamente per la quarta volta in questa Serie A.

"Zero gol, in campionato all’Atalanta era successo solo altre tre volte. [...] Il rimpianto è un altro: la sostituzione forzata di Zapata ha scombinato i piani - assieme a Muriel era pronto Palomino e non era il colombiano il candidato a uscire - e lascia un dubbio: quali conti potrà fare ora il tecnico in vista di Madrid? Duvàn è uscito dal campo con la stessa smorfia e la stessa, ripetuta, estensione della gamba della sera di Atalanta-Real, quando uno scatto di 30 metri causò il riacutizzarsi del fastidio a una vecchia cicatrice. L’impressione, sempre dopo uno scatto, è stata la stessa ieri sera: ora basterà uno stop venerdì contro lo Spezia, come è bastato a Genova contro la Samp?".