Inter-Atalanta, Skriniar: “Non guardiamo la classifica, siamo su e vogliamo restarci”

Il calciatore ha detto la sua prima della sfida contro l'Atalanta e si è soffermato anche sui suoi miglioramenti con la difesa a tre

Eva A. Provenzano

Milan Skriniar, prima della sfida con l'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole del difensore nerazzurro: «Non guardiamo la classifica, siamo si e vogliamo restarci, ogni partita va giocata pe vincere».

-Come si ferma il secondo attacco del campionato?

Sono bravi in avanti. Ma non hanno solo un buon attacco. Sono una buona squadra, in un buon momento. Sarà una partita tosta sia in difesa che in attacco. Dobbiamo stare attenti dietro.

-Miglior Skriniar dell'Inter quello di adesso?

Non lo so, lo dovete dire voi. Io mi sento bene e cerco di migliorarmi ogni giorno. Perché in questa fase di campionato l'equilibrio sposta tutto. Dobbiamo lavorare su questo, tutta la squadra e stiamo crescendo ogni giorno.

-All'inizio in difficoltà con la difesa a tre. Quanto è cambiato adesso?

Sto lavorando e capendo meglio le cose. Prima non ero abituato a giocare a tre perché non avevo mai giocato a tre in vita mia, serviva tempo per abituarmi, mi stanno aiutando i ragazzi. Sono contento, dobbiamo cercare di crescere tutti.

(Fonte: SS24)