Inter-Atalanta, Skriniar verso la tribuna: attesa per la conferma ufficiale

Salvo sorprese, guarderà l'Inter dalla tribuna questa sera Milan Skriniar. Come riportato da Sky Sport, il difensore sicuramente non sarà titolare in Coppa Italia contro l'Atalanta e non dovrebbe nemmeno sedere in panchina. Turno di riposo in vista dopo le vicende degli ultimi giorni sull'asse Milano-Parigi. Si attende soltanto la conferma ufficiale dalla distinta nerazzurra ora.