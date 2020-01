Inter-Atalanta, il numero degli spettatori è da big match

Nuovo fine settimana e nuova gara importantissima per l’Inter che affronta a San Siro l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini non sono più una rivelazione ma una conferma: stanno facendo benissimo, ma Conte e i suoi hanno un obiettivo importante, restare incollati ai primi posti fino in fondo. Non si può mollare un centimetro e i tifosi nerazzurri la pensano allo stesso modo. Per questo anche stasera, aiutati anche dai tifosi bergamaschi, hanno affollato San Siro. Alla fine dai tornelli sono passati 70.042 spettatori. Cifra da partita tra big.