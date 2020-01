Dopo aver aperto il 2020 con il successo al San Paolo deciso dalla doppietta di Lukaku e dal gol di Lautaro Martinez, l’Inter di Antonio Conte torna al Meazza per un’altra sfida da non perdere contro l’Atalanta di Gasperini. A sostenere la squadra nel match valido per la 19ª giornata di Serie A TIM in programma sabato 11 gennaio alle 20.45, una cornice di pubblico d’eccezione che prevede 70mila tifosi sugli spalti.

(inter.it)