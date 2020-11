Cabrini: “Inter, centrocampo non in forma: Conte dovrà lavorarci. Per i successi…”

Antonio Cabrini, ex giocatore della Juve, ospite a Skysport, ha parlato anche dell’Inter di Conte. Queste le sue parole rispetto al momento che stanno attraversando i nerazzurri, specie in quanto a gol segnati: «Attaccanti che spiccano e altri che non segnano? Il cane che si morde la coda. Nel senso che indubbiamente due attaccanti così importanti come Lukaku e Lautaro che hanno inciso sul rendimento della squadra, mette in risalto che l’Inter non è al cento per cento in mezzo. Quando non si è al cento per cento là in mezzo non si riesce ad aiutare gli attaccanti in zona gol e non si difende in una certa maniera. Come si è visto in diverse partite dell’Inter. È un lavoro che dovrà fare Conte. Deve crescere il centrocampo. Per raggiungere i successi il comporto della mediana è essenziale».

(Fonte: SS24)