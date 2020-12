Inter, attacco da vertigine: è fra i migliori d’Europa. Meglio hanno fatto solo…

L’attacco dell’Inter viaggia a ritmi vertiginosi, tanto da risultare fra i migliori d’Europa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il reparto offensivo nerazzurro è sul podio delle squadre che, nel Continente, segnano di più:

“Il Bayern d’acciaio, con lo stesso numero di partite, 10, ne ha segnati 34 in Bundesliga, mentre in Ligue 1 il Psg di Neymar e Mbappé è arrivato a 33, ma in 13 gare. Dietro alle due ultime finaliste di Champions c’è, assieme al Liverpool, la macchina bellica di Conte, la terza del Continente considerando i top campionati. E il nome di Lukaku è intrecciato al gemello prediletto: Lautaro Martinez, con 5 reti in campionato, è il secondo goleador della squadra“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)