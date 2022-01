Sky – Inter-Gosens: accordo per 22 mln + bonus. Caicedo? Stesso stipendio di Sensi o…

La società nerazzurra sta per chiudere la trattativa per il calciatore tedesco. E si lavora anche sull'attacco

Inter e Atalanta stanno chiudendo la trattativa per Gosens . L'operazione sarà chiusa in prestito con obbligo di riscatto. La cifra dovrebbe essere sui 22 mln di euro + bonus. Il giocatore sarà libero di firmare per l'Inter un contratto di cinque anni. Con il suo acquisto la società nerazzurra risolve non solo un problema nell'immediato ma anche per il futuro. C'è di mezzo la discussione del rinnovo di Perisic e con un titolare così, o le richieste del croato si abbassano o il club nerazzurro è comunque tranquillo, spiegano a Skysport.

Ci sarà quindi una posizione di forza per la ricontrattazione dell'accordo di rinnovo con il croato. L'Inter chiuderà molto probabilmente anche per Caicedo: il contratto per l'attaccante sarà chiuso alle stesse cifre che attualmente percepisce Sensi. Il calciatore nerazzurro andrà in prestito alla Samp. Il giocatore del Genoa dovrebbe ridursi lo stipendio. Se non si dovrebbe chiudere la trattativa, c'è l'opzione Salcedo. La società nerazzurra prenderà un altro attaccante per sopperire all'assenza di Correa e per la situazione di Lautaro (diffidato e in Nazionale) e di Sanchez (anche lui convocato col Cile).