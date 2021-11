L’Inter ha l’attacco migliore: ecco cosa farebbe comodo a Inzaghi. Dzeko ha…

Il bosniaco ha avuto il difficile compito di sostituire Lukaku e fin qui, numeri alla mano, lo ha fatto alla grande

Non una sorpresa vista la sua storia, ma in pochi avrebbero immaginato un impatto così forte in poco tempo. Edin Dzeko ha avuto il difficile compito di sostituire Romelu Lukaku e fin qui lo ha fatto molto bene come testimoniato dai numeri: 7 gol in campionato e 3 Champions. "Delle quattro squadre al comando, l’Inter è l’unica che ha una vera coppia-gol: Lautaro-Dzeko. Dopo 14 giornate, nel campionato scorso, Romelu Lukaku aveva già segnato 11 volte e l’Inter 34. L’estate interista è trascorsa all’ombra di una domanda: come lo sostituisci uno così? Dopo 14 giornate l’Inter di Inzaghi conta gli stessi gol (34): Dzeko (7) si è calato perfettamente nel ruolo di mezza LuLa, tanto che Lautaro ha segnato un gol in più di un anno fa (7)", sottolinea la Gazzetta dello Sport.