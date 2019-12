Sky – Attacco Inter, due piste aperte. Ma occhio al Genoa e a due ritorni

L’Inter cerca anche un attaccante nonostante si parlasse inizialmente solo di intervento in mezzo al campo. L’infortunio di Sanchez e il feeling mancato di Conte con Politano hanno fatto invece cambiare idea agli uomini di mercato nerazzurri.

Secondo Skysport su questo fronte sono vive due piste: quella che porta a Giroud e quella che porta allo scambio dell’ex Sassuolo con Llorente. Sul fronte esterni, contatti per Alonso e Palmieri del Chelsea: richieste alte per entrambi e allora in pole c’è un altro esterno, Darmian.

C’è stato un cambio di guardia al Genoa, sulla panchina al posto di Thiago Motta è arrivato Nicola e questo potrebbe avere a che fare con il mercato nerazzurro della prossima estate. Si pensa ad un innesto in attacco per i rossoblù e si pensa al possibile ritorno all’Inter di Pinamonti che sta faticando in Liguria. Con i nerazzurri il Genoa parla anche del futuro di Radu visto che è tornato Perin.

(Fonte: SS24)