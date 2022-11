Inter, attenzione a Dumfries. TS ricorda: “Un big va ceduto entro il 30 giugno”

Così scrive Tuttosport: "I ragionamenti sono fatti soprattutto in ottica estiva (a meno che per Gosens non arrivi un'offerta irrinunciabile a gennaio) e per questo motivo la ricerca potrebbe riguardare pure la fascia destra dove Bellanova deve essere riscattato e soprattutto Dumfries potrebbe avere mercato. Non va dimenticato, in tal senso, che l'Inter dovrà in primo luogo pensare a vendere (e un big dovrà essere ceduto entro il 30 giugno) e l'olandese - giocatore che ha come dote principale una strapotenza fisica che però non viene compensata con la precisione nel servire assist ai compagni - è tra i sacrificabili".