Inter, attenzione massima al Liverpool: “Sarà un’altra storia rispetto al campionato”

Se l'Inter in Italia è ai vertici ed è padrona del proprio destino nella corsa allo scudetto, in Europa sarà inevitabilmente un'altra storia. Affrontare un avversario del calibro del Liverpool, infatti, impone ai nerazzurri ancor più attenzione nelle giocate e nelle scelte, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"Se imbottigliassero l’intensità, il Liverpool sarebbe l’etichetta ideale. Difficilmente Brozovic riuscirà a portar palla, fare una giravolta su se stesso e scaricarla, come fa spesso in Italia. Cagnacci da pressing come Henderson non glielo permetteranno. Dumfries e Perisic hanno dominato anche a Napoli. Contro i terzini più forti del mondo, Alexander-Arnold e Robertson, sarà un’altra storia".