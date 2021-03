Inter, attesa per le decisioni dell’Ats. Nazionali? Forse, ma a una condizione

Oggi verranno effettuati nuovi tamponi e domani l'esito chiarirà quando l'Inter potrà allenarsi e cosa fare coi convocati

Nella giornata di ieri in casa Inter non sono stati riscontrati altri positivi e l'ad Beppe Marotta ha lasciato l'ospedale . Attesa per la giornata di domani dove arriveranno gli esiti dei tamponi di oggi per capire cosa succederà.

"Oggi verrà effettuato un nuovo giro di tamponi, il cui risultato sarà dato domani. Nel caso in cui ci sarà la prova che il focolaio non ha mietuto altri positivi, l’ATS potrebbe dare il via alla partenza dei giocatori convocati dalle varie Nazionali, utilizzando mezzi propri. Il condizionale, in tal senso, è quanto mai d’obbligo. Impossibile azzardare previsioni in attesa dei nuovi esiti legati ai tamponi molecolari a cui si sottoporrà il gruppo squadra", si legge su Tuttosport