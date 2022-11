Sky – L’Inter aspetta Brozovic e Lukaku. Ottimismo per il croato. Per big Rom…

Per il croato, hanno spiegato dal canale satellitare, si avvicina al rientro: dovrebbe tornare a disposizione sicuramente prima della pausa per il Mondiale, c'è ottimismo. Per quanto riguarda il belga si attende invece l'esito degli esami che diranno a che punto è la cicatrice, se si è rimarginata, e a quel punto si capirà se l'attaccante potrà essere tra i convocati delle ultime due gare del 2022, quelle contro Bologna e Atalanta.