Sky – Inter, ore di attesa a Dusserdolf: grande attenzione sugli avversari. Zhang in arrivo

È la vigilia della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar. A Skysport raccontano quale sia il clima che si respira nel ritiro nerazzurro. “Passeggiata per le vie nei dintorni dell’albergo per Conte e il suo staff. L’allenatore poi si è anche fermato a firmare autografi e a scattare foto con i tifosi dell’Inter Club che si sono ritrovati sotto l’hotel degli interisti. È un clima di attesa spasmodica. Nonostante le tante ore di lavoro, le giornate passano lentamente, non si era più abituati a giocare dopo una settimana. C’è grande attenzione agli avversari“, ha spiegato Paventi, inviati a seguito dell’Inter.

Tanti i video che l’allenatore nerazzurro ha fatto studiare ai suoi uomini: per reparti, sui singoli, sui movimenti. “Nell’allenamento tutto è stato mutuato sul campo, in modo che i giocatori sappiano dove andare a prendere gli avversari e come ripartire quando si entra in possesso del pallone. L’inter dovrà essere corta e solida, brava a ripartire“, ha continuato. Atteso ad ora di pranzo l’arrivo di Steven Zhang, presidente interista. Giornata di attività stampa per Conte e Handanovic che parleranno in conferenza stampa.

(Fonte: SS24)