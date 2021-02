Adriano compie 39 anni, il messaggio dell’Inter: “Auguri Imperatore! E quei gol nei derby…”

Oggi Adriano compie 39 anni. Il messaggio dell'Inter che ricorda in particolare i gol nei derby del 2005 e del 2009

"È come se stesse accadendo in questo momento: guardiamo Juan Sebastian Veron che si appresta a battere il calcio d'angolo e siamo lì, arrabbiati per il gol di Stam e quel 2-2 che ci stava tanto stretto. Ma ancora speranzosi, fiduciosi. Vediamo la palla che parte, che fa una curva bella e veloce e va in picchiata, nel cuore dell'area. Ci sono mille maglie, nerazzurre e rossonere. Burdisso prova ad avventarsi, Christian Vieri in maglia Milan prova ad opporsi. Ma su tutti si erge, si innalza, svetta, lui: il nostro numero 10, Adriano . Va in cielo, una ricerca del pallone ad altezze vertiginose. Colpo di testa. Gol. Delirio. Vittoria nel derby. Era il 12 dicembre 2005: Inter-Milan 3-2".

"Nel 2009 un altro derby da ricordare, a febbraio, giorno 15. José Mourinho in panchina, Adriano in squadra in quella stagione dopo il prestito al San Paolo. Di fronte il Milan di Pato e Ronaldinho, Inter con Adriano-Ibrahimovic coppia d'attacco. Il gol di Adriano apre la partita: un cross di Maicon dalla destra, un colpo di testa non preciso, ma che sbatte casualmente sul braccio del brasiliano e si infila in porta. L'esultanza di Adriano è una corsa e un abbraccio sentito verso Mourinho e una dedica al figlio dell'allenatore, che aveva indicato proprio il brasiliano come suo giocatore preferito. Anche un gol simbolico, per Adriano, l'ultimo dei 74 segnati in maglia nerazzurra in 177 presenze. Una vittoria, in quel derby, per 2-1, grazie al gol di Dejan Stankovic".